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الكشف عن حقيقة تسجيل إصابات بـ'الفطر الأسود' في دولة عربية

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بغداد - ياسين صفوان - نفى عضو اللجنة الوطنية للأوبئة في الأردن، بسام حجاوي، الأحد، رصد أي حالة إصابة بـ"الفطر الأسود" في المملكة.
وقال: "لم تسجل أي إصابة بالفطر الأسود سواء منفردة أو متزامنة مع إصابة ".

وانتشر "العفن الأسود" في الهند في الآونة الأخيرة بشكل كبير بسبب الضغط التي شهدته مستشفياتها بعد ظهور "السلالة الهندية" من كورونا سريعة الانتشار.


وأغلب المصابين بالعفن الأسود في الهند، هم من المصابين أو المتعافين من كورونا، ممن ضعفت مناعتهم جراء الفيروس أو يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري، والذي يعد من بين أعلى المعدلات في العالم.
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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