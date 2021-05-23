وزير الري المصري: الولايات المتحدة لم تتقدم حتى الآن بأي مقترح لحل أزمة سد النهضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي، إن الولايات المتحدة لم تتقدم حتى الآن بأي مقترح لحل أزمة سد النهضة.



وأكد وزير الري المصري، خلال تصريحات صحفية، أن الملء الثاني لسد النهضة سيسبب "صدمة مائية" لمصر.

وأعرب عبد العاطي، عن أماله في تحرك سريع لكسر الجمود في مفاوضات سد النهضة مع اقتراب الملء الثاني.

وأوضح وزير الري المصري، أن بلاده لن نقبل بأي تصرف أحادي وغير قانوني حول مياه النيل، وتابع قائلًا: "سنستغل مخزون المياه أمام السد العالي لتعويض النقص الناجم عن الملء الثاني لسد النهضة".

وتصاعد التوتر بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى، مع إعلان أديس أبابا موعد الملء الثاني للسد، في خطوة تعتبرها الخرطوم "خطرا محدقا على سلامة مواطنيها" وتخشى مصر من تأثيرها السلبي على حصتها من مياه النيل.

في المقابل، تنفي أديس أبابا أن يكون لعملية الملء الثاني أي أضرار محتملة على دولتي المصب، وتؤكد أنها تحمي السودان من مخاطر الفيضان وسط تمسك بالوساطة الأفريقية فقط في المفاوضات بين الدول الثلاثة، فين حين تريد دولتا المصب وساطة رباعية تشمل أيضا واشنطن والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

والجمعة الماضية، أكدت إثيوبيا، أن الملء الثاني لسد النهضة سيكون بموعده المحدد في يوليو/تموز المقبل، مجددة تمسكها بالوساطة الأفريقية.