وزارة الخارجية الإسرائيلية تعلن مقتل 6 من مواطنيها في حادثة القطار الهوائي في شمالي إيطاليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء الأحد، مقتل 6 من مواطنيها في حادثة القطار الهوائي في شمالي إيطاليا.



وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أن 8 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، في وقت سابق الأحد، في حادث سقوط تلفريك يربط بحيرة ماجوري بجبل قريب.

وينقل تلفريك ستريزا-موتاروني السياح والسكان من بلدة ستريزا الواقعة على بحيرة ماجوري، التي ترتفع ما يقرب من 1400 متر فوق سطح البحر، إلى قمة جبل موتاروني في غضون 20 دقيقة.

وقالت خدمة الإنقاذ في منطقة الألب على "تويتر": "حادث خطير وقع لتلفريك ستريزا-موتاروني. خدمة إنقاذ الألب وفرق إغاثة أخرى موجودة في الموقع وتدخلت طائرتا إسعاف هليكوبتر للمساعدة".

وذكرت وكالة الأنباء أن التلفريك كان يقل 11 فردا وأن طائرة هليكوبتر نقلت طفلين لمستشفى في مدينة تورينو بشمال البلاد.