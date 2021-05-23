شكرا لقرائتكم خبر 2500 لغم انتزعها مسام في اليمن خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام «مسام» خلال الأسبوع الثالث من مايو الحالي، من انتزاع 2,500 لغم زرعتها ميليشيات الحوثي في مختلف مناطق اليمن.

وتمكن الفريق من نزع 1,500 لغم مضاد للدبابات، و1,000 ذخيرة غير متفجرة، منها 718 لغما مضادا للدبابات و476 ذخيرة غير متفجرة في مدينة عدن، فيما تم نزع 782 لغما مضادا للدبابات و524 ذخيرة غير متفجرة في مدينة الجوف.

يذكر أن فريق «مسام» استطاع نزع 8,318 لغما خلال مايو الحالي، ليبلغ ما تم نزعه منذ بداية المشروع 249,366 لغما، فيما يسعى المركز من خلال المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي بعشوائية وتسببت بمقتل وإصابة المئات من الأبرياء.