الرئيس العراقي: 150 مليار دولار هربت للخارج

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وقال إنه تقدم بمشروع قانون لاسترداد عائدات الفساد إلى البرلمان العراقي، وأوضح أن القانون يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة، وأنه يتضمن خطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد.
وأكد في خطاب متلفز أن مجموع واردات النفط الخام العراقي منذ 2003 وحتى الآن تجاوز ألف مليار دولار، وأن حجم الأموال التي هربت بصفقات للخارج يقدر بـ150 مليار دولار.
ودعا إلى تشكيل تحالف دولي لمحاربة الفساد على غرار التحالف الدولي لمحاربة داعش، «لأن الفساد والإرهاب مترابطان ويديم أحدهما الآخر».
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