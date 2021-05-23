الأمريكيون يدعمون الانسحاب من أفغانستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الباحث ويليام روجر نائب رئيس قسم السياسات والأبحاث في معهد تشارلز كوخ، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيحظى بدعم ثلثي الأمريكيين خلال سحب قواته من أفغانستان. وأشار إلى أنه وفقا للاستطلاع الذي أجرته شركة «يوجوف»، أعرب 62% من عامة المواطنين و65% من المحاربين القدامى عن تأييدهم للانسحاب من العراق بحلول سبتمبر، بينما عارض هذا القرار 16% فقط من الجمهور، و19% من قدامى المحاربين.



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