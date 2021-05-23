قوات الشرعية تكسر هجمات الحوثيين بمأرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فجرت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران منزل أحمد عبادي العقري، أحد الوجاهات الاجتماعية، شرق محافظة الضالع جنوب اليمن.

وذكرت مصادر محلية أن ميليشيات الحوثي فجرت المنزل في قرية العقر بمديرية جُبَن بالعبوات الناسفة والمتفجرات، وتواصل تفجير منازل المناهضين لمشروعها الانقلابي، ضمن أساليبها الإجرامية لإرهاب المواطنين والمناهضين لها في المناطق الخاضعة تحت سيطرتها بقوة السلاح.

وكشف تقرير حديث للهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل (غير حكومية)، أن ميليشيات الحوثي فجرت أكثر من 816 منزلا في مختلف محافظات اليمن منذ انقلابها على الدولة في أواخر 2014.

وتواصل ميليشيات الحوثي بدعم من الحكومة الإيرانية، شن حرب دموية ضد اليمنيين والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا باستخدام الصواريخ الباليستية والمتفجرات والألغام البحرية والطائرات دون طيار، لمهاجمة القواعد والمراكز السكانية والبنية التحتية والتجارية.

ميدانيا حققت قوات الجيش اليمني والمقاومة القبلية تحت غطاء كثيف لمقاتلات التحالف العربي تقدما ميدانيا في جبهات صرواح والكسارة غرب مأرب، وأكد مصدر ميداني أن قوات الجيش استكملت تطهير مناطق محيط الطلعة الحمراء والدشوش وشمال وادي نخلا ومنطقة القاعد في جبهة الكسارة، وواصلت التقدم نحو أطراف ملبودة باتجاه منطقة المشجح ووادي هيلان. وأشار المصدر إلى أن عمليات التقدم مستمرة في المناطق الواقعة بين الكسارة والمشجح بعد كسر هجمات حوثية في تلك المناطق، وتطهيرها من عناصر الميليشيات، مؤكدا تكبد الميليشيات عشرات القتلى بينهم القيادي الحوثي، عمار صالح عبدالوهاب مداعس.

ورصدت قوات الجيش تحركات حوثية على جبهة المشجح غرب المحافظة، وقامت بإحباطها وإيقاع 16 قتيلا وعشرات الجرحى في صفوف الميليشيات، فضلا عن تدمير آليات قتالية تم الدفع بها أخيرا إلى المنطقة بهدف اختراقها والتقدم نحو مدينة مأرب.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن 8 عناصر من ميليشيات الحوثي الإرهابية قتلوا في مواجهات مع الجيش اليمني غرب محافظة مأرب، وأشارت إلى أن وحدات من الجيش أفشلت هجوما حوثيا على أحد المواقع العسكرية في جبهة المشجح، مما أدى إلى مقتل 8 عناصر من الميليشيات إلى جانب خسائر أخرى في العتاد. وكثفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية من قصفها مواقع وتعزيزات ميليشيات الحوثي في عدد من المناطق، خلال الساعات الماضية في محافظتي مأرب والجوف. واستهدفت الغارات مديريتي صرواح ومدغل في محافظة مأرب.

مشاهدات يمنية







ميليشيات الحوثي تواصل نهب أراضي وعقارات الدولة في مناطق سيطرتها لثراء القيادات السلالية.



قوات الجيش اليمني تحقق تقدما في مديرية الملاجم بالبيضاء وسط اليمن.



مسام السعودي يفكك 8,318 لغما حوثيا خلال الشهر الحالي.



مصرع 3 عناصر من ميليشيات الحوثي في اشتباكات بين عناصر تتبع قيادات حوثية من صعدة، إثر خلاف على نقاط تحصيل الجبايات في الطريق الرئيسي الرابط بين صنعاء والجوف.



منازل فجرتها ميليشيات الحوثي: