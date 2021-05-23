الحريري: لن أشكل حكومة على هوى عون

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وقال «لن أشكل الحكومة كما يريدها فريق فخامة الرئيس، ولا كما يريدها أي فريق سياسي بعينه، لن أشكل الحكومة إلا كما يريدها وقف الانهيار ومنع الارتطام الكبير الذي يتهدد اللبنانيين».
وكلف الحريري في أكتوبر بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة برئاسة حسان دياب، بعد انفجار وقع في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس وتسبب بمقل أكثر من مئتي شخص، ونتج عن إهمال في تخزين مواد متفجرة على الأرجح.
لكن الخلافات السياسية الحادة التي أسقطت حكومة دياب وتمسك كل طرف بحصة ونفوذ، تحول دون تشكيل الحكومة، على الرغم من ضغوط دولية ومن وساطة فرنسية فشلت في دفع الأطراف السياسية إلى التوافق على صيغة حكومية.
ويتبادل الحريري مع الرئيس اللبناني وحزبه السياسي الاتهامات بتعطيل تأليف حكومة يريدها الحريري من الاختصاصيين منذ فترة، بينما يريد «التيار الوطني الحر» أن تكون ممثلة لميزان القوى السياسي، علما بأن تيار عون لديه أكبر كتلة برلمانية في مجلس النواب.
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