مصر تسجل أول حالتي إصابة بالفطر الأسود

بعدما نفت وزارة الصحة المصرية مراراً انتشار سلالة «الفطر الأسود» في مصر بين مصابي فيروس كورونا المستجد، أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة الجائحة في الوزارة، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أنه تم اكتشاف حالتين لمريضين كانا يعانيان الوباء،إلا أنه أوضح أن المرض موجود منذ عهد الفراعنة وليس مرتبطاً بكورونا، ويظهر إثر ضعف الجهاز المناعي أو نقص المناعة، وذلك بسبب الاستخدام المفرط للكورتيزون أوالأدوية المثبطة.

من جهته قال الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق في مصر إن الفطر الأسود ينتمي للكائنات الدقيقة وينمو في التربة الرطبة والثمار الفاسدة والخضراوات المتحللة ومنها ينتقل للإنسان، كما أوضح أن هذا الأمر نادراً ما يحدث، مضيفاً أنه انتقل إلى مرضى كورونا عن طريق أنابيب الأكسجين، وأنه ليس مرتبطاً بالفيروس بشكل مباشر.

وأكد أستاذ الأمراض الجلدية أن الفطر يصيب الجلد والعين والفم والشفاه والأنف والجيوب الأنفية، وقد يظهر على هيئة حبوب وبثور وقرح يصاحبها لون أسود.

كذلك أشار إلى أنه قد يسبب تورم الوجه والتهابه وربما يصيب العين ويسبب التهابات شديدة، إضافة إلى إمكانية إصابته للأوعية الدموية والقصبة الهوائية والرئتين، الأمر الذي يشكل خطراً كبيراً.

وأضاف الناظر أنه من الممكن علاج الفطر الأسود لو تم اكتشاف الإصابة به مبكراً، وذلك من خلال دواء «أمفيتروسين ب»، مشيراً إلى أنه في حالة تفاقم الإصابة من الممكن أن يتم استئصال العين وإزالة أجزاء من الوجه بل قد تتدهور الحالة وتصل إلى الوفاة.

إلى جانب ذلك، طالبت النائب إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب المصري بتوضيح الاستراتيجية التي تعتزم وزارة الصحة تنفيذها، والكشف عن البروتوكولات العلاجية التي يتم اتباعها لمنع انتشار هذا المرض.

يذكر أن «الفطر الأسود» يحدث بسبب عفن موجود في التربة والمواد العضوية المتحللة مثل الأوراق المتعفنة، وفقاً للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. (وكالات)