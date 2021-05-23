شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله الثاني: الأردن في خدمة القضية الفلسطينية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأحد، أهمية أن يؤدي وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية إلى «هدنة ممتدة تدفع باتجاه حل سياسي» يحقق للفلسطينيين «حقوقهم المشروعة».

وقال بيان صادر عن الديون الملكي، إن الملك عبدالله أكد خلال لقائه في قصر الحسينية في عمان أمس رئيس مجلس الأعيان وعدداً من رؤساء لجان المجلس «أهمية تكثيف الجهود عربياً ودولياً؛ لترجمة وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية إلى هدنة ممتدة، تدفع باتجاه حل سياسي يحقق للأشقاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة». وأضاف أنه «لا بديل عن حل الدولتين، لتحقيق السلام العادل والشامل»، مشيراً إلى «تحذيراته المتكررة من تداعيات الجمود الحاصل بعملية السلام». وأوضح أن «الأردن يضع كل إمكانياته وعلاقاته الدبلوماسية في خدمة القضية الفلسطينية»، مجدداً التأكيد على أن «المملكة مستمرة ببذل جميع الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها».

وأكد «ضرورة تعزيز صمود المقدسيين ودعمهم، ومساعدة الأشقاء في غزة؛ للتخفيف من معاناتهم بعد العدوان الإسرائيلي». (وكالات)