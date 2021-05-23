المعارضة المسلحة في جنوب السودان تنفي إطاحة رئيس أركانها

نفت المعارضة المسلحة بجنوب السودان، التي يتزعمها ريك مشار النائب الأول لرئيس البلاد، صحة ما تردد عن عزل رئيس أركانها سايمون قاتويج دوال لخلافات مع قيادة الحركة، فيما طالب رئيس إدارية منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان بإنشاء محكمة مشتركة بين البلدين بوجود دولة محايدة؛ لمحاسبة المجرمين الذين يقومون بمهاجمة المدنيين العزل وقتلهم.

وقال جيمس قديت داك، المتحدث باسم مشار: إن رئيس الحركة الشعبية في المعارضة لم يصدر أي قرار بعزل رئيس أركان قوات المعارضة من منصبه.

وبحسب بيان للمعارضة، أمس الأحد، اتهم داك من سمّاهم أعداء السلام بالترويج لتلك المعلومات المغلوطة والتي لا أساس لها من الصحة؛ بغرض تعقيد الأوضاع داخل صفوف المعارضة.

وأضاف: إن «الخطاب المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لم يصدر من رئيس المعارضة والقائد العام لقواتها ريك مشار، لقد قام أعداء السلام بتزويره».

وأمس الأول السبت، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الصحف الإلكترونية، صورة من قرار منسوب لمشار؛ يقضي بعزل الجنرال سايمون قاتويج دوال رئيس أركان الجيش.

من جهة أخرى، طالب رئيس إدارية منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان بإنشاء محكمة مشتركة بين البلدين بوجود دولة محايدة لمحاسبة المجرمين الذين يقومون بمهاجمة المدنيين العزل وقتلهم.

وقال الجنرال كوال ديم في تصريحات بجوبا، أمس الأحد، إنهم يطلبون من القوات الإثيوبية التابعة للأمم المتحدة الموجودة بالمنطقة إنشاء محكمة تختص بمحاسبة المتفلتين بين السودان وجنوب السودان.

وأضاف: «نطالب بإنشاء محكمة مشتركة تتولى مسؤوليتها قوات «اليونسفا»؛ لضمان محاسبة المتفلتين الذين يقومون بارتكاب جرائم في الحدود وداخل مناطق وجود دينكا نقوك في الجنوب وعرب المسيرية في السودان».

وأشار إلى أنه منذ قدوم قوات الأمم المتحدة لأبيي في 2012 قتل ما يقارب ال557 شخصاً من أبناء المنطقة من قبل ميليشيات تابعة للمسيرية وبدعم من القوات المسلحة السودانية، على حد قوله الذي سبق أن تم نفيه تكراراً من قبل الخرطوم.

والأسبوع الماضي، أفادت مصادر محلية بمنطقة إدارية أبيي بمقتل 11 شخصاً وجرح 7 آخرين في هجوم شنته مجموعة مسلحة على قرية «دونغوب اللي» الواقعة شمالي المنطقة.

(وكالات)