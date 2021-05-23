شكرا لقرائتكم خبر عن توعية عملاء البنوك من الاحتيال الهاتفي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت إدارة شرطة المنطقة الشرقية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، حملة توعوية تحت شعار «كن متيقظاً..لا تنخدع»، بهدف مكافحة جرائم الاحتيال عن طريق الهاتف، بالتعاون مع المصرف المركزي ومختلف البنوك بالدولة، ورفع الوعي الأمني لدى أفراد المجتمع حول أساليب الاحتيال الهاتفي، وتأتي الحملة في إطار استراتيجية شرطة الشارقة المنسجمة مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان.