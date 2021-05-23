وزير الري: مصر لن تقبل بتصرف أحادي في مياه النيل.. وأمريكا لم تقدم مقترحًا لإيجاد حل في مفاوضات سد النهضة

الشارقة - اميمة ياسر -

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر لن تقبل بتصرف أحادي غير قانوني في مياه النيل.

وأضاف عبد العاطي، خلال حوار ببرنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه لميس الحديدي عبر فضائية "أون تي في"، أن هناك أزمة في حال عدم وجود احتياطي يتعامل مع النقص الذي سيحدث جراء بناء سد النهضة.

قال وزير الموارد المائية والري، إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتقدم بأي مقترحات حتى الآن لإيجاد حلول بشأن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف أن رئيس الاتحاد الإفريقي يحاول وجود طرق لإيجاد مقترح ملموس للوصول لحلول لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وأوضح أن مصر تعمل على إدخال سبل حديثة من أجل توفير المياه مثل الري بالتنقيط وإعادة استخدام المياه.

واستكمل أن السد الإثيوبي يحتاج إلى تعاون بين الدول الثلاث، وتبادل للبيانات والمعلومات لعدم الإضرار بشعوب دول المصب.