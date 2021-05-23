شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب": الأكاديمية الوطنية للتدريب سطرت إنجازاتها بحروف من ذهب.. ومطالب بزيادة موازنتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إشادة بالنجاحات الكبيرة التى حققتها الأكاديمية الوطنية للتدريب، وإفرازها جيل قوي من الشباب الذين تمكنهم سياسيا وإداريا .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، لمناقشة موازنة الأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية.

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، إن إنشاء الأكاديمية جاء بناء على توصية من رئيس الجمهورية بنقل الشباب من مرحلة التأهيل إلي التمكين، وهو ما حدث بالفعل بعدما وجدنا مشاركة الشباب في كافة القطاعات لتولي المناصب القيادية.

وأضاف أن الأكاديمية نجحت فى أعداد قيادات سياسية وشبابية يشار إليها بالبنان، ونجحت مديرة الأكاديمية فى كتابة اسمها واسم الأكاديمية بحروف من ذهب، مشددا على تقديم اللجنة كافة الدعم اللازم لاستمرار النجاحات الكبيرة للأكاديمية.

وتابع: "الحمد لله تفاءلنا بمستقبل مصر بعد عرض الدكتورة رشا راغب إنجازات الأكاديمية، مهما كان المخصص للأكاديمية في الموازنة سنوافق عليه، لأن أهم استثمار هو في رأس المال البشري".

من جانبه، قال الدكتور خالد بدوي، عضو اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن الدولة المصرية نجحت من خلال الأكاديمية في حل المعادلة الصعبة من 30 سنة، وهي كسر الحاجز مع شباب مصر، وسيشهد التاريخ للرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه أول من كسر ذلك الحاجز .

وتابع: استطاعت كتيبة الدكتورة رشا راغب في تحويل الأكاديمية لكيان عملاق بأقل الإمكانيات، وأشار "بدوي" إلي أهمية زيادة موازنة الأكاديمية الوطنية للشباب التي تكشف ادعاءات المعارضة "بأننا نبني مدن ولا نهتم بالشباب"، حيث أثبتت الدولة المصرية من خلال تلك الأكاديمية التي ساهمت في وجود نواب ومحافظين من الشباب أن الدولة حريصة علي بناء الإنسان.

من جانبه، قال النائب أسامة عبدالعاطي، إن الأكاديمية الوطنية للتدريب أفرزت جيل من أعضاء مجلس النواب، الواعي سياسيا والملم بكافة القضايا، مطالبا من رشا راغب المدير التنفيذي الأكاديمية بإعطاء دورات تدريبة لمن يريد الترشح لأي انتخابات برلمانية، ويكون الشرط الأساسي لقبول أوراق الترشح هو الحصول علي شهادة تأهيل من الأكاديمية.

ومن جانبه، قال النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن الأرقام هي التي تتحدث عن نفسها، حيث نجحت الأكاديمية في حل اللغز الذي كان يؤرق الدولة المصرية ووجدت حل لتمكين الشباب من خلال إنشاء الأكاديمية .

وفي سياق متصل، طالبت النائبة نشوي الشريف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بزيادة موازنة الأكاديمية نظرا للنجاح الكبير الذي حققته حتي تستطيع تدريب أكبر قدر من الشباب، وهو ما طالبت به أيضاً النائبة آية مدني، عضو التنسيقية، مؤكدة أن قضية الشباب قضية أمن قومي.

وقال النانب عمر درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، وعضو التنسيقية، إن تعظيم ميزانية الأكاديمية سيخرجنا من المفهوم الضيق كلما ضخت ميزانية قوية في الأكاديمية ستكون المخرجات والمكتسبات أكبر، وهو ما أيدته النائبة غادة علي التي أكدت أن الدكتورة رشا راغب رمز للأكاديمية وتأثيرها نتائجه واضحة علي الشباب، وأصبحت الأكاديمية هي الملاذ الآمن للشباب، لافتة إلي أن حق الأكاديمية في زيادة الموازنة حق مشروع .

وطالبت النائبة ولاء عبدالفتاح، أن يمتد نشاط الأكاديمية لشباب الجامعات، وذلك بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها، مطالبة بزيادة الموازنة الخاصة بها، فيما طالب النائب طارق سيد بضرورة القضاء علي فوضي "بيزنس مراكز التدريب الوهمية"، والتي استخدمت التدريب كوسيلة لتحصيل الأموال ومنحت ألقاب، مثل: دكتور ومستشار لغير المؤهلين بشكل جيد.

وطالب النائب حسام غالي أمين سر اللجنة، أن يستفاد العاملين بالحقل الرياضي من جهود الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك ليتمكنوا من القيادة سواء علي مستوي الإدارة أو التدريب .