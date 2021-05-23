تعرف على تفاصيل زيادة مرتبات موظفي الدولة في أول يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى عيد:

تصرف الحكومة لموظفي الدولة مرتبات شهر يوليو المقبل، متضمنة زيادتين، هما العلاوة الدورية وحافز إضافي أقرته وزارة المالية.

وقال محمد معيط، وزير المالية، في بيان اليوم الأحد، أن الوزارة خصصت 25 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل لتمويل هذه الزيادات المالية الجديدة التي تتضمن العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين، والحافز الإضافي المقرر لهم جميعًا.

ويمنح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

أما العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، يمنحون علاوة خاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم في 30 يونيو 2021 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، بحسب بيان المالية.

كما تصرف الحكومة اعتبارًا من مرتب يوليو المقبل الزيادة المقررة في الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة كالتالي:

- 175 جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة.

- 225 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة.

- 275 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية.

- 325 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى.

- 350 جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام أو كبير.

- 375 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية.

- 400 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادلها.

ويستفيد من هذه الزيادة من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، بحسب بيان سابق من وزارة المالية.

ويعني هذا أن أقل زيادة في مرتبات موظفي الدولة بداية من يوليو هي 250 جنيهًا وذلك في حال حصل الموظف على الحد الأدنى للعلاوة وهو 75 جنيهًا وكان يشغل أي من الدرجات السادسة والخامسة والرابعة وحصل على حافز 175 جنيهًا.