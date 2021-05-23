"تفاصيل مصرع عامل بالسفارة الروسية وسفاح الجيزة يطعن على إعدامه".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم، اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

"الباب الإلكتروني قفل على رأسه".. ملابسات مصرع عامل داخل السفارة الروسية بالدقي

كشف تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة ملابسات مصرع عامل بمقر السفارة الروسية في منطقة الدقي صباح الأحد.

تأجيل استئناف "متحرش المترو" لـ 13 يونيو للنطق بالحكم

قررت محكمة جنح مستأنف النزهة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأحد، تأجيل نظر استئناف متحرش المترو على حكم حبسه 3 سنوات مع الشغل وتغريمه 20 ألف جنيه لجلسة 13 يونيو للحكم.

المشدد 10 سنوات لمتهم بالانضمام لـ"داعش" الإرهابي والترويج لأفكار التنظيم

قضت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي والترويج لأفكاره.

تأجيل محاكمة 12 متهمًا في خلية هشام عشماوي لـ 13 يونيو

قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة 12 متهمًا في القضية رقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ الوراق، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة، وبرقم 385 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بـ "خلية هشام عشماوي"، لجلسة 13 يونيو، واحضار المتهم أحمد محمد الحسيني من محبسه بسجن الكيلو 10.5.

المحكمة الإدارية العليا تلغي قرار الداخلية باستبعاد أحد المتقدمين لأكاديمية الشرطة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكما بوقف تنفيذ والغاء قرار وزير الداخلية باستبعاد أحد المتقدمين للالتحاق بكلية الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة بسبب التحريات الأمنية .

النيابة تقدم إفادة مصلحة السجون حول متهم مفرج عنه في قضية خلية هشام عشماوي

استأنفت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 12 متهمًا في القضية رقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ الوراق، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة، وبرقم 385 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ "خلية هشام عشماوي".

خلال 24 ساعة.. سحب 5140 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

سحبت أجهزة الأمن 5140 رخصة سيارة، خلال 24 ساعة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني.

"سفاح الجيزة" يطعن على حكمي إعدامه بتهمة قتل صديقه وسيدة

تقدم دفاع قذافى فراج المعروف إعلاميًا بـ"سفاح الجيزة"، بطعنين أمام محكمة النقض في قضيتي اتهامه بقتل صديقه، وشقيقة زوجته نادين، على الحكمين الصادرين بحقه بالإعدام شنقًا في القضيتين.