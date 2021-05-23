مصدر أمنى ينفي اقتحام أحد المساجد وهدم بابه بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية وإحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" ، بشأن قيام بعض الأهالى بمدينة سنورس بمحافظة الفيوم باتتحام أحد المساجد وهدم بابه.
وأكد المصدر أنن صحة الواقعة تتمثل فى قيام إحدى السيدات ببناء حائط من الطوب الأحمر وسد الباب الرئيسى الخاص بزاوية للصلاة بالعمارة التى تمتلكها بذات الناحية فى ضوء اعتزامها بيع العمارة كاملة وتشمل الزاوية المشار إليها والسابق تبرعها بها.
وفى وقت لاحق حضرت السيدة المشار إليها وأقرت بإزالة الحائط المشار إليه وفتح الباب الرئيسى للزاوية وعودة الحالة لطبيعتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.