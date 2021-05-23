هاني الناظر: في مصر لا يوجد فطر "أبيض ولا أسود"

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، إن "الفطر الأسود" ليس له أي علاقة بفيروس كورونا، ولكن لديه علاقة بأشياء أخرى كوجود نقص في المناعة لدى المرضى كمرضى الإيدز: "الناس فاكرة أن أي واحد عنده مشكلة في المناعة هيجيله الفطر الأسود، دي حالة نادرة ومش شرط أنه يحدث، وممكن يحدث للي بياخدوا مضادات حيوية بكميات كبيرة في فترات طويلة".

وأضاف الناظر، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حضرة المواطن" والذي يقدمه الإعلامي سيد علي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن مرض الفطر الأبيض قد ظهر كمرض جديد في الهند وحدها، ولكن الفطر الأسود قديم ومعروف في كل دول العالم ولكنه لم يظهر بأعداد كبرى إلا في الهند فقط، "الفطر الأبيض حاجة قديمة موجودة في الكتب، وظهر في الهند مع الأعداد الكبيرة من مصابي كورونا هناك، وأحنا عندنا في مصر مفيش فطر أبيض ولا أسود".

وأوضح أن نسبة الإصابة بهذا الفطر بين مواطني دولة الهند قليلة إذا ما قورنت بفيروس كورونا، وحتى الآن لم يتم اكتشاف أي حالة من هذا الفطر على مستوى جمهورية مصر العربية وفق بيان الوزارة واتصالاته الشخصية بزملائه، "كل ما يتم تداوله إشاعات".

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