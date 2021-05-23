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الأوروبي يتجنب مواجهة روسيا

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ذكرت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية للقيم والشفافية الأوروبية، فيرا يوروفا، أن قادة دول الاتحاد الأوروبي سيناقشون في القمة المقبلة يومي 24 و25 مايو فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، وأن قادة دول الاتحاد سيعلنون خلال القمة في بروكسل، عدم رغبتهم في تأجيج المواجهة مع موسكو.

تكرار المطالب

وأضافت المسؤولة الأوروبية: «سيتم مجددا تكرار المطالب المشروعة للاتحاد الأوروبي تجاه الجانب الروسي: إنهاء الحروب الهجينة والسيبرانية، واحترام حقوق الإنسان، ويتعلق ذلك خاصة بموضوع أليكسي نافالني، وكذلك تنفيذ اتفاقيات مينسك.

وأضافت قائلة: أعتقد (في القمة) سيتم القول أيضا إن الاتحاد الأوروبي يريد تجنب المواجهة مع جارته القريبة. لكن هذا الجار، كما ترون، قرر التصرف كخصم ولم يتبق أمامنا ما نفعله سوى الرد على ذلك».

ووفقا لها، سيجري الحديث خلال القمة، عن تبني عقوبات اقتصادية جديدة ضد روسيا بدلا من الحديث عن طرد منسق للدبلوماسيين الروس.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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