محاكمة كوشيب لجرائمه في دارفور

ووفق وكالة الأنباء السودانية، يواجه كوشيب البالغ من العمر 72 عاما، 53 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في الفترة من أغسطس 2003 إلى مارس 2004.
ومن المرتقب أن تستمر جلسة إقرار التهم حتى يوم الخميس المقبل. وكان أول أمر بالقبض بحق كوشيب صدر من المحكمة الجنائية الدولية، في 27 أبريل 2007، فيما صدر أمر القبض الثاني في 11 يونيو 2020. ونقل المتهم علي محمد علي عبدالرحمن «كوشيب» في 9 يونيو 2020 إلى عهدة المحكمة الجنائية في لاهاي في هولندا، بعدأن سلم نفسه طواعية في جمهورية إفريقيا الوسطى.
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