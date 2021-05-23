بريطانيا تسعى لتعزيز شراكتها مع السعودية

عقد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي، عادل الجبير، اليوم الأحد، اجتماعا مع وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، البريطاني جيمس كليفرلي، الذي يزور المملكة حاليا، ناقشا خلاله العلاقة بين الرياض ولندن، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

واستعرض الجبير وكليفرلي، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتعليقا على زيارته السعودية، شدد وزير الدولة البريطاني على أن بلاده تتطلع إلى تعزيز شراكتها مع المملكة. وأوضح، في تغريدة عبر «تويتر» اليوم الأحد: «لندن تناقش مع الرياض مؤتمر المناخ والأمن والتجارة وقضايا أخرى».

يذكر أن مؤتمر المناخ من المقرر انعقاده هذا العام بمدينة «جلاسكو»، أكبر مدن اسكتلندا، في نوفمبر المقبل، وهو السادس والعشرون منذ دخول المعاهدة حيز التنفيذ في 21 مارس 1994.