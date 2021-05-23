بريطانيا تسعى لتعزيز شراكتها مع السعودية

واستعرض الجبير وكليفرلي، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتعليقا على زيارته السعودية، شدد وزير الدولة البريطاني على أن بلاده تتطلع إلى تعزيز شراكتها مع المملكة. وأوضح، في تغريدة عبر «تويتر» اليوم الأحد: «لندن تناقش مع الرياض مؤتمر المناخ والأمن والتجارة وقضايا أخرى».
يذكر أن مؤتمر المناخ من المقرر انعقاده هذا العام بمدينة «جلاسكو»، أكبر مدن اسكتلندا، في نوفمبر المقبل، وهو السادس والعشرون منذ دخول المعاهدة حيز التنفيذ في 21 مارس 1994.
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