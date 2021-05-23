الكشف عن ثمانية فيروسات 'كورونا' جديدة مصدرها الصين

وقالت صحيفة لوموند (Le Monde) الفرنسية إن الباحثين نشروا المعطيات حول فيروس كورونا (واسمه العلمي سارس كوف 2) يوم الجمعة الماضي، مشيرة إلى أن الأوساط العلمية ذات الصلة ستقوم بفحص هذه البيانات الجديدة الأيام القادمة.وعلق عالم الفيروسات إتيان ديكرولي، الباحث في الهندسة المعمارية ووظائف علم الأحياء بمختبر الجزيئات الكبيرة بالمركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي وجامعة إيكس-مارسي "ما وثقوه هنا سلالة بين فيروس سارس كوف 1 المسؤول عن وباء المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس) 2003 وسارس كوف 2".

وأضاف ديكرولي "باحثو معهد ووهان لعلم الفيروسات يقولون في منشورهم إن الفيروسات الثمانية في هذه السلالة الجديدة لا تظهر تقاربا مع مستقبل "إيه سي إي 2″ (ACE2) (الإنزيم المحول للأنجيوتنسين البشري) وهذا يعني أن الانتقال المباشر لهذه الفيروسات من الخفافيش إلى البشر أمر مستبعد للغاية، وبالتالي عادوا إلى فرضية إعادة التركيب بين فيروس كورونا الخفافيش مع فيروس كورونا لحيوان آكل النمل (pangolins) الذي لديه صلة قوية بمستقبلات ACE2 في الخلايا البشرية".



وقال الباحثون إنه يجب أخذ عينات من الخفافيش وحيوان آكل النمل، أو غيرها من الحيوانات الوسيطة المحتملة، لفهم أصل فيروس كورونا بشكل أفضل.