"الصحة السعودية" تنفي إلغاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

نفى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي ما يُتداول بشأن إلغاء الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا في السعودية.



وأوضح أن الأمر مجرد تأجيل، والهدف منه المسارعة لوصول أكبر عدد من أفراد المجتمع إلى الجرعة الأولى لرفع مستوى المناعة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، الأحد، بمشاركة المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، ووكيل وزارة الرياضة للإعلام والعلاقات المتحدث الرسمي الدكتور رجاء الله السلمي.

وقال العبدالعالي: "نلاحظ ثباتاً في منحنى الإصابات المؤكدة ونستبشر خيراً بذلك، موضحاً أن 75% من الحالات المرصودة مؤخرًا بسبب المناسبات العائلية، داعياً الجميع إلى الالتزام لتحقيق المناعة المجتمعية".

وعن سير اللقاحات في السعودية أوضح أن عدد جرعات لقاحات كورونا وصل إلى 12819360 جرعة معطاة في مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة كافة التي يتجاوز عددها 590 مركزاً.

وأعلن تسجيل 1067 ‏حالة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 440914 حالة، من بينها 8975 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1344 حالة حرجة.

وأشار إلى أن عدد المتعافين وصل إلى 424690 حالة بإضافة 895 حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات 7249 حالة، بإضافة 12 حالة وفاة جديدة.

وأكد متحدث الصحة أن الخدمات الصحية لا تزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة.