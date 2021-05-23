سفير فلسطين بالقاهرة يشيد بالدور المصري في دعم القضية الفلسطينية: صاحبة يد نظيفة وصادقة في دعم قضيتنا

الشارقة - اميمة ياسر -
وجّه دياب اللوح، السفير الفلسطيني في القاهرة، الشكر للدولة المصرية، والتي وصفها بـ"الشقيقة الكبرى"، على كل ما قدمته من دعم مادي ومعنوي على مدار كل المراحل التاريخية السابقة لفلسطين، ولقطاع غزة الفترة الأخيرة.
وأضاف السفير الفلسطيني، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن مصر صاحبة يد نظيفة وصادقة في دعم الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن مصر ساهمت وقدمت الشهداء والمصابين والأسرى ولم تتوانَ في الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني.
وأكد "اللوح"، أن مصر وقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني وبادرت لوقف العدوان من اللحظة الأولى، منوهًا أن ما حدث في القدس وحي الشيخ جراح كان الشرارة التي أطلقت التضامن الواسع.
ولفت إلى أن مصر حريصة على بناء السلام العادل في الشرق الأوسط، منوها أن القيادة الفلسطينية ترحب بالدور المصري في وقف إطلاق النار، منوهًا بأن حجم الضرر الذي لحق بقطاع غزة هذه المرة يفوق ما جرى خلال الحروب السابقة.
وتابع: "تم تدمير شبكة الطرق والصرف الصحي والمياه والكهرباء من قبل إسرائيل، والآن 70% من قطاع غزة بدون شبكة كهرباء ومياه وطرق، و100 ألف مواطن فقدوا منازلهم ومقتنياتهم وهم الآن في العراء بدون أي مقومات للحياة ونحتاج إغاثة عاجلة، ونطالب الدول العربية بالبناء على مبادرة السيسي وأن تحزو حزو مصر وتخصص مبالغ مالية لإنقاذ غزة".