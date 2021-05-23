سفير فلسطين بالقاهرة يشيد بالدور المصري في دعم القضية الفلسطينية: صاحبة يد نظيفة وصادقة في دعم قضيتنا

الشارقة - اميمة ياسر -





وجّه دياب اللوح، السفير الفلسطيني في القاهرة، الشكر للدولة المصرية، والتي وصفها بـ"الشقيقة الكبرى"، على كل ما قدمته من دعم مادي ومعنوي على مدار كل المراحل التاريخية السابقة لفلسطين، ولقطاع غزة الفترة الأخيرة.

وأضاف السفير الفلسطيني، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن مصر صاحبة يد نظيفة وصادقة في دعم الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن مصر ساهمت وقدمت الشهداء والمصابين والأسرى ولم تتوانَ في الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني.

وأكد "اللوح"، أن مصر وقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني وبادرت لوقف العدوان من اللحظة الأولى، منوهًا أن ما حدث في القدس وحي الشيخ جراح كان الشرارة التي أطلقت التضامن الواسع.

ولفت إلى أن مصر حريصة على بناء السلام العادل في الشرق الأوسط، منوها أن القيادة الفلسطينية ترحب بالدور المصري في وقف إطلاق النار، منوهًا بأن حجم الضرر الذي لحق بقطاع غزة هذه المرة يفوق ما جرى خلال الحروب السابقة.

وتابع: "تم تدمير شبكة الطرق والصرف الصحي والمياه والكهرباء من قبل إسرائيل، والآن 70% من قطاع غزة بدون شبكة كهرباء ومياه وطرق، و100 ألف مواطن فقدوا منازلهم ومقتنياتهم وهم الآن في العراء بدون أي مقومات للحياة ونحتاج إغاثة عاجلة، ونطالب الدول العربية بالبناء على مبادرة السيسي وأن تحزو حزو مصر وتخصص مبالغ مالية لإنقاذ غزة".