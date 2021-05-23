شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد العزيز نائب التنسيقية يطالب بإحلال وتجديد مستشفى بهتيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وكيل لجنة حقوق الأنسان، ببيان عاجل إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لتأجيل تنفيذ قرار رئيس الوزراء بنقل تبعية مستشفى ناصر العام إلى المجالس الطبية المتخصصة حتى يتم تجديد وإحلال مستشفى بهتيم المركزى، حتى يكون هناك مستشفى قادر على خدمة أهالى شبرا الخيمة بأسعار مخفضة لغير القادرين.

وطالب النائب محمد عبد العزيز بإحلال وتجديد مستشفى بهتيم فى أسرع وقت وتأجيل تنفيذ قرار مستشفى ناصر حتى يتم تجديد مستشفى بهتيم.

يذكر أن النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب ووكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، تقدم من قبل باقتراح برغبة إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بإنشاء وحدة تبرع بالدم بمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، مضيفا أن المستشفى يوجد بها بنك دم، ولكنه لا يقبل التبرع بالدم من المواطنين على الرغم من أن المستشفى تقوم بخدمة عدد كبير من المواطنين بالمنطقة.