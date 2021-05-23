شكرا لقرائتكم خبر عن العامة للبترول: تخصيص 10.5 مليار جنيه لاستكمال إنشاء 29 مستودع بسعة 32 مليون برميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‫كشف المهندس عابد عز الرجال، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، عن تصميم مشروع موازنة الهيئة للسنة المالية الجديدة 2021/2022 مبلغ 10.5 مليار جنيه مخصصة لاستكمال إنشاء 29 مستودع جديد بسعة تخزينية تبلغ نحو 32 مليون برميل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة، وكذلك للسنة المالية 2021/2022.

وأشار عز الرجال، إلى أن جائحة فيروس كورونا المستجد أثرت على عدة نشاطات داخل الهيئة، منها: تصدير وقود الطائرات وتكوين السفن بالوقود وتصدير الغاز، مشيرا إلى أن الجائحة تسببت فى خفض أسعار الغاز عالميا، قائلا: "لن نصدر الغاز بالخسارة، وبالتالى هناك موارد دولارية تأثرت خلال الجائحة"، لافتا إلى أن غالبية المؤشرات تعود تدريجيا بشكل طبيعى.