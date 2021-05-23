"صحة دبي" تفتح باب التسجيل لتطعيم اليافعين ضد كورونا

محمد الفلاح - الأحد 23 مايو 2021

أعلنت هيئة الصحة بدبي عن فتح باب تسجيل مواعيد تطعيم لليافعين من الفئة العمرية ما بين (12 و15) عاماً، ضد كوفيد-19، وذلك اعتباراً من اليوم ومن خلال تطبيق الهيئة (DHA).



تأتي هذه الخطوة المهمة تماشياً مع الخطة الوطنية للتطعيم، وفي ضوء إجازة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر بايونتيك" في أوساط الأطفال الذين يزيد عمرهم عن 12 عاماً، وبناءً على اعتماد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وموافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح ليشمل الفئة العمرية بداية من عمر 12 عاماً فما فوق.

صرحت بذلك الدكتورة فريدة الخاجة، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض، رئيس اللجنة التوجيهية لتطعيم كوفيد-19 في هيئة الصحة بدبي، مؤكدة أن الهيئة حددت الأوليات لهذه المرحلة العمرية والتي تتضمن ممن يعانون منهم من أمراض مزمنة، ومن يقيمون مع كبار السن أو يعيشون مع الأفراد الذين تحول ظروفهم الصحية دون أخذ اللقاح.

وبالنسبة لحالات الإصابة النشطة بكوفيد-19، فقالت د. الخاجة إنه يمكن أخذ اللقاح بعد إتمام مدة العزل الصحي المنزلي (10 أيام) من دون أعراض أو في حال وجود أعراض بسيطة، وإذا كانت الأعراض متوسطة أو شديدة وتطلبت تواجد الطفل في المستشفى، فيمكن في هذه الحالة مراجعة الطبيب المعالج لتقييم حالته، وتحديد مدى إمكانية أخذ التطعيم في الوقت الحالي.

وتتوفر خدمة التطعيم ضد كوفيد-19 لهذه الفئة العمرية في كل من: مستشفى لطيفة للنساء والأطفال، ومستشفى حتا، ومركز المزهر الصحي، ومركز زعبيل الصحي، ومركز البرشاء الصحي، ويمكن حجز المواعيد في هذه المواقع من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي DHA، إلى جانب توفر خدمة التطعيم في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال ويتم الحجز بالتواصل المباشر مع المستشفى.

وأوضحت الدكتورة الخاجة أن الهيئة ماضية في حملتها الموسعة لتحصين جميع المستهدفين في المجتمع، وتعزيز مقومات الأمن الصحي، ومن ثم المساهمة في تسريع خطوات التعافي، وذلك ضمن خطة استراتيجية، تنفذها "صحة دبي" بالتعاون والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية وذات العلاقة.