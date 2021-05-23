3791 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالعراق

محمد الفلاح - الأحد 23 مايو 2021

أفاد بيان لوزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الأحد، بتسجيل 32حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع أجمالي حالات الوفيات في أرجاء البلاد إلى 16 ألفاً و190حالة وفاة.



وذكر بيان الوزارة أنه تم تسجيل 3791 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الكلي للإصابات في العراق إلى مليون و167 ألفاً و940 أصابة جديدة.

وأوضح البيان أنه تم تسجيل 5039حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى مليون و81 آلفاً و843 حالة.

وذكر البيان أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24الماضية 32 ألفاً و668 فحصاً مختبرياً لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 10 ملايين و81 ألفاً و843.

وأشار بيان وزارة الصحة والبيئة إلى أن العدد الكلي للذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 527 ألف و159 شخصاً.