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الجزائر.. تسجيل 209 إصابات جديدة بكورونا

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محمد الفلاح - الأحد 23 مايو 2021

أعلنت الجزائر الأحد، تسجيل 209 إصابات جديدة بفيروس المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة بانخفاض 8 حالات عن حصيلة اليوم السابق ليصل إجمالي الإصابات إلى 126 ألفاً و860.

 

وذكرت وزارة الصحة في بيان لها، أنها رصدت 7 وفيات جديدة بزيادة حالة واحدة عن يوم السبت، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 3 آلاف و418 .

 

وأشارت إلى تماثل 138 مريضاً للشفاء، وهو ما يرفع عدد المصابين الذين تعافوا من الوباء إلى 88 ألفاً و346.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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