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مقتل 12 شخصاً في حادث تحطم (تلفريك) في إيطاليا

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أحمد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 22 ثانية - 9:34 مساءً, 23 مايو 2021 م

المناطق - وكالات

لقي 12 شخصاً مصرعهم في إيطاليا اليوم إثر سقوط عربة (تلفريك) بعد انقطاع الحبل الذي يحملها، كما أصيب في الحادث طفلان أعمارهما 5 و9 أعوام وحالتهما خطيرة.
ونقلت وكالة “أنسا” للأنباء عن فرق الإنقاذ في المنطقة أن الحبل انقطع قبل الوصول إلى الجبل بـ300 متر، مما أدى إلى سقوط القاطرة وارتطامها بمنطقة غابات وعرة وسقوط ركابها، ونتج عنه مقتل 12 شخصا ، في حين جرى نقل الطفلين بالطائرة إلى مستشفى ريجينا مارغريتا في تورينو.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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