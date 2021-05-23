الرئاسة الفلسطينية تحذر من العودة لنقطة البداية إذا استمر اقتحام الأقصى وحصار الشيخ جراح

المناطق - وكالات

حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة الحكومة الإسرائيلية من مغبة العودة إلى مربع التصعيد والتوتر من خلال عودة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، واستمرار حصار حي الشيخ جراح، وسياسة الاعتقالات المستمرة ضد أبناء شعبنا.

وحمّل أبو ردينة حكومة الاحتلال مسؤولية تخريب جهود وقف العدوان، وخاصة جهود الإدارة الأمريكية وجهود مصر المستمرة مع الأطراف كافة لتثبيت وقف العدوان، والإعداد لإعادة إعمار قطاع غزة مع المجتمع الدولي، والإدارة الأمريكية.

وطالب الإدارة الأمريكية بالتدخل السريع منعاً لسياسة الاستفزازات والتصعيد الذي تحاول الحكومة الإسرائيلية جر المنطقة إليه من جديد، مؤكدا أن المعركة الأساسية كانت في القدس وما زالت مستمرة، والاحتلال ما زال يستمر في دعم المتطرفين، متحديا الجهود العربية والدولية التي بُذلت لوقف العدوان.