شكرا لقرائتكم خبر عن بيلاروسيا تجبر طائرة متجهة إلى ليتوانيا على الهبوط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أمر رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو بإرغام طائرة تابعة لشركة رايان إير، كانت في طريقها من اليونان إلى ليتوانيا، بالهبوط في منسك اليوم الأحد حيث تم اعتقال ناشط معارض كان على متنها، مما فجر موجة من الإدانات الدولية.

وحثت ليتوانيا، عضو الاتحاد الأوروبي، التكتل وحلف شمال الأطلسي على الرد، في حين طلبت ألمانيا توضيحا عاجلا ووصف رئيس وزراء بولندا ما جرى بأنه "عمل بغيض من أعمال إرهاب الدولة". وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن ما قامت به روسيا البيضاء "غير مقبول على الإطلاق".

وكانت الطائرة، المتجهة من أثينا إلى فيلنيوس، على وشك دخول أجواء ليتوانيا عندما غيرت اتجاهها ورافقتها طائرة حربية إلى منسك، عاصمة روسيا البيضاء، بعد تقارير عن وجود متفجرات على متنها، حسب متتبع لرحلات الطيران عبر الإنترنت ووكالة أنباء بيلتا الرسمية.