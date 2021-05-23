شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة مصرية تقضي باستمرار احتجاز «إيفر جيفن» في قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال محام يمثل الشركة اليابانية المالكة لسفينة الحاويات العملاقة إيفر جيفن، التي أعاقت حركة الملاحة في قناة السويس لستة أيام في مارس ، إن محكمة اقتصادية مصرية قضت اليوم الأحد برفض تظلم الشركة على احتجاز السفينة وهو ما يعني استمرار حجزها. وجنحت إيفر جفن، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، في قناة السويس وسط رياح عاتية في 23 مارس آذار، مما أدى إلى عرقلة حركة المرور في كلا الاتجاهين وتعطيل حركة التجارة العالمية.

وقدم محامو شركة شوي كيسن التظلم إلى دائرة استئنافية بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية كانت تنظر دعوى رفعتها هيئة قناة السويس لتثبيت الحجز التحفظي للسفينة والبت في طلب تعويض مالي قدره 916 مليون دولار من الشركة المالكة للسفينة عن تعطيل حركة الملاحة وجهود تعويم السفينة. وقالت هيئة قناة السويس في بيان، صدر في أعقاب حكم اليوم الأحد، إنها ليست مسؤولية عن جنوح إيفر جيفن، مؤكدة أن المسؤولية تقع على عاتق ربان السفينة وحده مفندة الذرائع التي تقدم بها الفريق القانوني لشركة شوي كيسن في اليوم السابق.