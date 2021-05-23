شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية المصري في الأردن لبحث مستجدات الأوضاع الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم زيارة رسمية إلى العاصمة الأردنية عمّان يلتقي خلالها بالملك عبد الله الثاني ملك الأردن.

وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها بأن زيارة الوزير ستتضمن كذلك إجراء مباحثات مُعمّقة مع نظيره الأردني أيمن الصفدي حول المستجدات ذات الصلة بالمشهد الفلسطيني، وسبل البناء على إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فضلاً عن سبل توفير المناخ المُلائم لإعادة إحياء عملية السلام بشكل عاجل.