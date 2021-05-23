الحريري: لن أشكل الحكومة كما يريدها فريق الرئيس

22 مايو , 2021 قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري اليوم السبت إنه لن يشكل حكومة كما يريدها فريق الرئيس ميشال عون. وأضاف خلال جلسة برلمانية اليوم «لن أشكل الحكومة كما يريدها فريق فخامة الرئيس، ولا كما يريدها أي فريق سياسي بعينه. لن أشكل الحكومة إلا كما يريدها وقف الانهيار ومنع الارتطام الكبير الذي يتهدد اللبنانيين في أكلهم وصحتهم وحياتهم ودولتهم».

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