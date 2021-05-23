نيودلهي بصدد تخفيف القيود وجرعتا لقاح يمكنهما الوقاية من السلالة الهندية

نيودلهي ـ عواصم ـ وكالات: قال رئيس وزراء حكومة نيودلهي إن العاصمة الهندية ستبدأ الأسبوع المقبل في تخفيف إجراءات العزل العام الصارمة لمكافحة فيروس كورونا إذا واصلت حالات الإصابة الجديدة الانخفاض.

وسجلت الهند أمس 240842 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3741 وفاة خلال 24 ساعة. وهذا هو أقل عدد لحالات الإصابة اليومية الجديدة منذ أكثر من شهر.

وأوضحت بيانات وزارة الصحة أن إجمالي عدد الإصابات في الهند بلغ 26.5 مليون حالة بينما وصل عدد الوفيات إلى 299266.

وتصارع الهند منذ أسابيع موجة ثانية وشرسة من كوفيد-19 تسببت في إصابة المنظومة الصحية بالشلل وأدت لنقص في إمدادات الأكسجين.

وقال أرفيند كيجريوال رئيس حكومة نيودلهي إن المدينة، وهي من أكثر مدن الهند تضررا بالجائحة، تفرض إجراءات العزل العام منذ 20 أبريل لكن حالات إصابة الجديدة تراجعت في الأسابيع القليلة الماضية كما تراجع معدل الفحوص الإيجابية إلى أقل من 2.5 بالمئة بالمقارنة مع نسبة 36 بالمئة الشهر الماضي.

من جانبهم قال مسؤولون بريطانيون في مجال الصحة إن جرعتين من لقاحات كوفيد-19 لهما نفس الفاعلية تقريبا في الوقاية من سلالة فيروس كورونا التي اكتُشفت في الهند وتنتشر سريعا مثلما هو الحال مع السلالة السائدة في بريطانيا.

وقال وزير الصحة مات هانكوك إن البيانات لم يسبق لها مثيل وإنه يأمل في أن تستطيع الحكومة رفع المزيد من قيود كوفيد الشهر المقبل.

وخلصت دراسة أجرتها هيئة الصحة العامة في إنجلترا أمس السبت إلى أن لقاح فايزرـ بيونتك فعال بنسبة 88 بالمئة في الوقاية من الإصابة المصحوبة بأعراض سلالة بي.2.617.1 بعد أسبوعين من الجرعة الثانية.

وتأتي هذا بالمقارنة مع فعالية نسبتها 93 بالمئة في الوقاية من سلالة “كنت” بي.7.1.1 وهي سلالة كوفيد السائدة في بريطانيا. وقالت الهيئة إن جرعتين من لقاح أسترا زينيكا كانتا فعالتين بنسبة 60 بالمئة في الوقاية من الإصابة المصحوبة بأعراض السلالة الهندية وبنسبة 66 بالمئة في الوقاية من سلالة كنت.

وقال هانكوك لمحطات بث “أشعر بثقة متزايدة في أننا على المسار الصحيح لخارطة الطريق لأن هذه البيانات توضح أن اللقاح يكون، بعد تلقي جرعتين، فعالا (في الوقاية من السلالة الهندية) بنفس القدر”. ومن المقرر وفقا لخطط الحكومة رفع ما تبقى من قيود فيروس كورونا يوم 21 يونيو.

وقالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا إن الجرعة الأولى من اللقاحات فعالة بنسبة 33 بالمئة في الوقاية من الإصابة المصحوبة بأعراض سلالة بي.2.617.1 بعد ثلاثة أسابيع، أي أن فاعليتها أقل من مثيلتها بالنسبة لسلالة بي.7.1.1 والبالغة 50 بالمئة.