برشلونة يكمل الاتفاق مع مهاجم هولندي

وينتهي عقد ديباي مع ليون في الموسم الحالي، ويحق للاعب الهولندي التوقيع مع أي نادٍ مجانًا.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة اتفق مع ديباي على الانضمام إلى "كامب نو" بعقد يمتد حتى صيف 2024.



وأشارت إلى أن راتب ديباي مع برشلونة سيبلغ 5 ملايين يورو، بالإضافة إلى المكافآت المرتبطة بالحصول على ألقاب.

وكان ديباي ضمن قائمة اهتمامات أندية أخرى هذا الموسم مثل يوفنتوس وميلان وروما.

