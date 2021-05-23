حاول النفاذ من احدى السيطرات.. الإطاحة بقاتل في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الأحد، عن إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة ٤٠٦ قتل بعد محاولته النفاذ من احدى السيطرات في العاصمة.

وقالت القيادة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "اثناء الممارسات الامنية التي تجريها مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد وتحديدا سيطرة البوعيثة القت مفارز السيطرة القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة ٤٠٦ عن قضية قتل بعد محاولته العبور من السيطرة".



وبينت، "حيث تم تدقيق اسمه ضمن حاسبة المطلوبين وتبين انه مطلوب على جريمة قتل"، مشيرةً إلى أنه "تم تسليمه اصوليا الى مركز شرطة عرب جبور لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".

