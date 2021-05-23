الصحة تعلن وصول وجبة جديدة من لقاحات كورونا (صورة)

وقالت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية التابعة للوزارة، في بيان ورد إلى الخليج 365، إنه "تم وصول شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد من انتاج شركة فايزر".

واكدت، انه "تم توزيع الصناديق على اسطول البرادات المخصص لنقلها إلى المراكز المخصصة، حيث انطلقت تلك البرادات وبوقت واحد الى نقاط التلقيح في كافة محافظات العراق وبما فيها اقليم كردستان".