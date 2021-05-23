ماني يحجز لليفربول مقعدا في دوري الابطال

وأحرز ساديو ماني هدفي المباراة في الدقيقتين 36 و74.

وارتقى ليفربول بهذا الفوز إلى المركز الثالث، بعدما رفع رصيده إلى 69 نقطة، بفارق نقطتين أمام تشيلسي الذي خسر أمام أستون فيلا 1-2، و3 نقاط أمام ليستر سيتي الذي خسر أمام توتنهام 2-4



وحرم توتنهام هوتسبير مضيفه ليستر سيتي من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بالفوز عليه في معقله بسيناريو مثير (4-2)، اليوم الأحد، في الجولة الختامية للدوري الإنجليزي الممتاز.

تغلب أستون فيلا على ضيفه تشيلسي بنتيجة (2-1)، في المباراة التي احتضنها ملعب فيلا بارك، مساء اليوم ، ضمن لقاءات الجولة رقم 38 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

