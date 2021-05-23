شكري يزور رام الله الإثنين للقاء الرئيس الفلسطيني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يصل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى مدينة رام الله، غدا الإثنين، للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"الخليج 365" إن وزير الخارجية المصري يصل إلى رام الله من خلال الأردن.

وأضافت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها: "سيجري بحث تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة اعمار قطاع غزة وإطلاق عملية سياسية لتطبيق حل الدولتين".

كان الرئيس الفلسطيني استقبل أمس الأول وفدا أمنيا مصريا يقوم حاليا بزيارة للمنطقة من أجل تثبيت وقف إطلاق النار والتحضير لجهود إعادة اعمار غزة.

وقد زار الوفد المصري قطاع غزة مرتين خلال اليومين الماضيين.

ومن المرتقب ان يكون وفد أمني مصري قد زار إسرائيل.

كانت مصر نجحت مجددا في التوسط لوقف اطلاق نار في قطاع غزة بين إسرائيل والفلسطينيين بعد 11 يوما من العملية العسكرية الإسرائيلية "حارس الأسوار".