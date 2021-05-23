مشادة بين سيناتور وصحفي بسبب فيديو يقارن بين الجيشين الروسي والأمريكي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اندلعت مشادة بين السيناتور الأمريكي الجمهوري تيد كروز وصحفي قناة MSNBC التلفزيونية برايان وليامز الذي انتقد تعليق السيناتور حول الجيش الروسي.

وكان كروز نشر سابقا شريط فيديو من تطبيق "تيك توك،" يظهر عسكريين روس ينفذون تمارين رياضية ويقفزون بالمظلات ويتدربون على الرماية، قبل أن يعرض رسوما متحركة تروي قصة فتاة أمريكية ترعرعت في "عائلة" مثلية ثم أرادت الالتحاق بالخدمة العسكرية.

وعلق السيناتور على الفيديو المذكور قائلا إن "جيشا محررا من أي تعصب ومخصي قد لا يغدو فكرة رائعة".

وانتقد وليامز تصريحات السياسي هذه عبر قناته، واصفا إياه بـ "كروز صديق الكرملين". من جانبه أكد كروك له "كراهيته للشيوعيين" ونصحه لفت الانتباه إلى "جو صديق الكرملين"، في إشارة إلى تخلي الرئيس الأمريكي جو بايدن عن فرض عقوبات ضد الشركة المديرة لمشروع "السيل الشمالي 2" لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا.

يذكر أن ردودا على تعليقات كروز هذه أعادت إلى ذهنه بأن روسيا لم تعد دولة شيوعية على مدار العقود الثلاثة الأخيرة من الزمن.

والأسبوع الماضي أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير لها إلى الكونغرس أنها لن تفرض عقوبات ضد شركة Nord Stream 2 AG ومديرها ماتياس فارنيغ. لكن وزارو الخزانة الأمريكية أعلنت بعد ذلك عن فرض تقييدات بحق عدد من الجهات والسفن المرتبطة بمشروع "السيل الشمالي 2".