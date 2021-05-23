شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجزائر.. تسجيل 209 إصابات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الجزائر الأحد، تسجيل 209 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة بانخفاض 8 حالات عن حصيلة اليوم السابق ليصل إجمالي الإصابات إلى 126 ألفاً و860.



وذكرت وزارة الصحة في بيان لها، أنها رصدت 7 وفيات جديدة بزيادة حالة واحدة عن يوم السبت، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 3 آلاف و418 .

وأشارت إلى تماثل 138 مريضاً للشفاء، وهو ما يرفع عدد المصابين الذين تعافوا من الوباء إلى 88 ألفاً و346.