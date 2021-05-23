9 مصابين في انفجار مواد متفجرة بطهران

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وأوضحت الوكالة أن الانفجار وقع عند الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي في مجمع ناركستر للصناعات الكيميائية، ويعود «لأسباب غير واضحة يتم التحقيق بها»، وفق المسؤول عن هيئة إدارة الكوارث في المحافظة منصور شيشه فروش.
وأفاد بأن الانفجار أدى إلى إصابة 9 من عمال المصنع بجروح، نقلوا على إثرها إلى المستشفى، مشيرا إلى أن عددا من الفرق المتخصصة موجودة في مكان الحادث للعمل على تحديد أسبابه.
ويقع المصنع على مسافة نحو 45 كلم إلى الشمال الغربي من مدينة أصفهان. وتنتج الشركة المالكة للمصنع «مواد متفجرة صناعية-تجارية» منها المفرقعات النارية، والتي تأسست عام 1941، بحسب موقعها الالكتروني.
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