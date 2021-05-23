شكرا لقرائتكم خبر ضبط 40 كجم هيروين بتركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت السلطات التركية أن قوات الأمن ضبطت أمس 40.3 كجم من مخدر الهيروين شرق البلاد.

ونقلت وكالة (الأناضول) التركية عن مصدر لم تذكر اسمه أنه تم ضبط المخدرات من مركبة كان تم إيقافها عند نقطة تفتيش وسط ولاية وان.

وساعد كلب بوليسي في كشف المواد المخدرة، التي كانت مخبأة في 80 عبوة.

وتم إلقاء القبض على أربعة أشخاص، وجرى لاحقا إطلاق سراح اثنين منهم مع بقائهما على قيد القضية.