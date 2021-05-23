شكرا لقرائتكم خبر عن خمسة قتلى و20 جريحاً في إطلاقي نار بالولايات المتحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتل خمسة أشخاص على الأقل، الأحد، وأصيب 20 آخرون في حادثي إطلاق نار في ولايتي نيوجيرسي وأوهايو بحسب ما أعلنت الشرطة الأمريكية التي بدأت التحقيق في دوافع الهجومين، وفق ما نشرت وسائل إعلام.

وقالت شرطة نيوجيرسي إن رجلاً يبلغ من العمر 30 عاماً وامرأة تبلغ من العمر 25 عاماً لقيا حتفهما في الحادث الذي وقع في منطقة «فيرفيلد تاونشيب»، وأسفر جرح 12 آخرين، موضحة أن المصابين نقلوا إلى المستشفيات، وبحسب التحقيقات فإن ضيوف الحفلة كانوا يتخطون مئة شخص من مختلف الأعمار.

وأظهرت صور لموقع الحادثة خيام المدعوين والطاولات والكراسي متناثرة والحطام في حديقة المنزل.

ووصف بنجامين بيرد رئيس بلدية «فيرفيلد» إطلاق النار بأنه «مرعب»، وأوضح أن حاكم ولاية نيو جيرسي فيل مورفي عرض دعمه ومساعدته.

وقال مورفي في بيان: «هذا العمل الدنيء والجبان المتمثل في عنف السلاح يثبِّت التزامنا بضمان أن تقود نيوجيرسي الأمة في تمرير وإنفاذ قوانين سلامة السلاح القوية والمعقولة».

وتابع: «لا ينبغي على أي مجتمع تجربة ما حدث الليلة الماضية في فيرفيلد.» وقال أحد الشهود: «سمعت في البداية ما اعتقدت أنه ألعاب نارية، لكنها كانت طلقات نارية، وسمعت تسعة في تتابع سريع».

كذلك شهدت ولاية أوهايو حادثاً آخر، إذ أعلنت شرطة يونجستاون أن ثلاثة أشخاص قتلوا، وأصيب ثمانية آخرون على الأقل في إطلاق نار في مقهى صباح الأحد.

ونقل الضحايا إلى مستشفى سانت إليزابيث يونجستاون. ولم تعرف بعد حال المصابين، وتحاول الشرطة مقابلة عدد من الشهود المحتملين لمعرفة داوفع الهجوم، ولم يكشف عن تفاصيل بشأن أي مشتبه بهم محتملين في الحادث.

(وكالات)