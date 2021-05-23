شكرا لقرائتكم خبر عن المسارات التطبيقية والنخبة والأكاديميات تحت مجهر الميدان التربوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي- محمد إبراهيم:

تعكف مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، على بناء دراسة تحليلية حول تطبيق المسارات التطبيقية والنخبة والأكاديميات، وتقييمها لقياس مدى فاعليتها وجدواها، إذ وضعت تلك المسارات تحت مجهر الميدان التربوي، من خلال استطلاع رأي يستهدف مديري المدارس وأولياء الأمور والطلبة، ويركز على رصد وجهات نظرهم وآرائهم.

ودعت المؤسسة المستهدفين إلى ضرورة المشاركة بآرائهم والإجابة عن كل النقاط بشفافية تامة، باعتبارهم شركاء رئيسيين في تطوير المنظومة التعليمية، في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المنهاج الوزاري، وتلك المسارات.

وركز الاستبيان على نقاط تتعلق بقياس وتقييم، حالة الرضا، أو القبول، أو الرفض، بدرجات (كبيرة - متوسطة - ضعيفة)، للمسارات والأكاديميات، ومدى ملاءمتها للطالب في اختيار التخصص والمسار الذي يلائمه وتحديد مستقبله أيضاً.

وتناولت نقاط التقييم بيانات تخص المشارك في الاستبيان وتحديد المسار التعليمي، النخبة والتطبيقي، وأكاديمية الطيران وأكاديمية العلوم الزراعية وأكاديمية الفنون الإبداعية وأكاديمية العلوم الصحية وأكاديمية العلوم الرياضية وأكاديمية الرقابة الغذائية وأكاديمية الصيانة الهندسية - كهرباء / ميكانيكا، لقياس نسبة رضا الطالب أو ولي الأمر على المسار المختار ومدى الدراية به، وما إذا تضمن المسار للمهارات التي تلبي ميول واحتياجات الطالب، وهل هو مناسب لطموحات الطالب المستقبلية، وهل أحرز الطالب تقدماً؟ ملحوظاً في تحصيله، والمميزات الملحوظة التي طرأت عليهم من خلال اختيارهم المسار التعليمي المناسب لهم.

وطالب الاستبيان المستهدفين باعتبارهم شركاء رئيسيين في تطوير المنظومة التعليمية، بالمشاركة بآرائهم في توضيح التحديات وفرص التطوير والتحسين التي يرونها مناسبة للمسار التطبيقي والأكاديميات سواء من القيادات أو الطالب أو ولي الأمر، للنظر فيها، وتحديد مدى تطبيقها واقعياً.