شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفة 506 مركبات وحجز 89 في حملة مرورية بعجمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”

أطلقت إدارة المرور والدوريات في شرطة عجمان حملة مرورية لضبط مخالفي قوانين السير والمرور، أسفـرت عن تحرير 506 مخالفـة مروريـة، و19 دراجـة ناريـة و 26 دراجة كهربائية مخالِفـة.

كما تم حجز 89 مركبة بسبب ارتكاب المخالفات التي يترتب عليها حجز المركبة، ومنها إحداث تغييرات في المركبة، والقيادة من دون رخصة، والقيادة بصورة تشكل خطراً على الجمهـور وغيرها من المخالفات المرورية المقررة.

جاءت هذه الحملة المرورية تحقيقاً للهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية المتمثل بضبط أمن الطرق وتعزيز الأمن والأمان، وحرصاً على رفع مستوى السلامة المرورية.

وصرح الرائد راشد حميد خليفة بن هندي العليلي نائب مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة عجمان بأن الحملة استهدفت جميع مناطق وطرق الإمارة لتحقيق الأمن المروري والسلامة لجميع مرتادي هذه الأماكن، مضيفاً أن الضبطيات في هذه الحملة تركزت أيضاً على ضبط السيارات المزودة بإضافات لزيادة سرعة المركبة أو إصدار أصوات مزعجة للسكان، وغيرها من مخالفات قوانين السير والمرور.

بدوره دعا نائب مدير إدارة المرور والدوريات، السائقين إلى التقيد بالأنظمة المرورية والسرعات المحددة على طرق الإمارة والالتزام بالإرشادات المرورية، مؤكداً أن شرطة عجمان ستواصل هذا النوع من الحملات لاستهداف وضبط المخالفين الخارجين عن القانـون.