شكرا لقرائتكم خبر عن حملة للتوعية بصحة الفم وأمراض اللثة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظمت كلية طب الأسنان بجامعة الشارقة، وبالتعاون مع الجمعية الأوروبية لأمراض اللثة (EFP) حملة توعوية في مركز ( 06 ) التجاري، بمناسبة اليوم العالمي لصحة اللثة، تضمنت العديد من الأنشطة منها توزيع المطبوعات الإرشادية، وتقديم النصائح للجمهور، مع إجراء عدد من الاستشارات الطبية للتعريف بكيفية العناية بصحة الفم والأسنان من خلال العيادة المتنقلة لطب الأسنان.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، نائب عميد كلية طب الأسنان بجامعة الشارقة أن الحملة تأتي في إطار اهتمامات الكلية بخدمة المجتمع والمشاركة في توفير الرعاية الصحية والتوعوية للعديد من الأمراض والمشكلات التي تواجه صحة الفم والأسنان، وهو ما يقوم به فريق العمل بالكلية من خلال الأنشطة والفعاليات المتنوعة أو من خلال العيادة المتنقلة للأسنان وجولاتها الميدانية.

وأكدت الدكتورة نادية خليفة رئيسة القسم أن كلية طب الأسنان في جامعة الشارقة تكرس مجهودات كثيرة للتوعية المجتمعية عن الصحة الفموية وأهمية الحفاظ عليها في إطار المحافظة على الصحة العامة.

من جانبه أشار الدكتور زاهي بدران، الأستاذ الزائر بالكلية إلى أن المشاركين من طلبة الكلية وجمعية طلبة طب الأسنان يقدمون شرحاً للحضور على عدد من النماذج التوضيحية كيفية العناية بالأسنان وتنظيفها، وتقدم لهم نصائح ومعلومات مبسطة عن صحة الفم والأسنان.