شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لردم الآبار المهجورة في فلج المعلا بأم القيوين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنفذ بلدية أم القيوين حملة لردم الآبار المهجورة والمخالفة في منطقة فلج المعلا بهدف التصدي للحوادث التي قد تتسبب بوقوعها هذه الآبار التي تفتقر لمعايير الأمن والسلامة وتشكل خطراً على أفراد المجتمع وممتلكاتهم.

تأتي الحملة في إطار مساعي البلدية حماية الموارد المائية في الإمارة تحقيقاً لرؤيتها الساعية إلى تنمية مستدامة بمعايير ذات جودة عالية.

وأكدت الدائرة أن الحملة جاءت بهدف تفادي وقوع الحوادث التي قد تتسبب فيها الآبار القديمة المهجورة والمكشوفة والتي تعود إلى مزارع تخلى أصحابها عنها لعدم توافر المياه فيها والمنتشرة بكثرة في عدة أماكن بالمنطقة وتشكل خطراً على السكان وممتلكاتهم.

وتم تقييم مخاطر الآبار المهجورة من قبل لجنة متخصصة على أن يتم ردمها وفق آلية مدروسة من قبل البلدية الساعية للحد من ما تسببه من مخاطر اجتماعية وبيئية واستغلال سيئ للثروة المائية من قبل البعض.

ومنعت دائرة بلدية أم القيوين في تعميم أصدرته مؤخراً جميع المنشآت وشركات المقاولات والأفراد من حفر آبار جديدة أو القيام بأي أعمال صيانة أو تعميق أو إجراء أي تغيير أو تعديل بالآبار الموجودة قبل الحصول على تصريح خطي من البلدية. (وام)